عدنان درجال رئيساً لاتحاد الكرة العراقي

المصدر: دبي - علي شدهان

فاز عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، بمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2025، وذلك في الانتخابات العلنية التي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

48 صوتاً

وحصل درجال الذي يعد من أشهر نجوم كرة القدم العراقية على 48 صوتاً مقابل 16 صوتاً حصل عليها منافسه نجم أسود الرافدين السابق شرار حيدر، من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للاتحاد، والبالغ عددها 65 صوتاً، حيث تم اعتبار بطاقة واحدة غير صالحة.

كما فاز علي جبار بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، فيما فاز الهداف المعروف

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