بيراميدز.. 11 مدرباً في 3 مواسم

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

بعد تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز، يكون هو المدرب الحادي عشر للفريق في ثلاثة مواسم فقط، فقد اعتاد النادي على تغيير مدربيه، منذ أن تم بيعه إلى تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، منذ ما يقرب من أربعة أعوام، وتغيير اسمه من «الأسيوطي» إلى «بيراميدز».

وتعاقد النادي مع إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي السابق، خلفاً لليوناني تاكيس جونياس، وكان البرازيلي ألبرتو فالنتيم هو أول من تولى تدريب الفريق، ليتولى المسؤولية من بعده الأرجنتيني ريكارد لافولبي قبل أن يرحل وتقرر إدارة النادي اللجوء إلى تعيين حسام حسن، من بعده تولى نجم الأهلي السابق أحمد حسن بصورة مؤقتة، حيث قاد الفريق في مباراة واحدة.

بعدها جلس الأرجنتيني رامون دياز على مقعد الإدارة الفنية، ليأتي من بعده الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي استمر في منصبه قرابة 6 أشهر، ليأتي من بعده مدرب مؤقت آخر، وهو عبد العزيز عبد الشافي، ثم الكرواتي أنتي ساسيتس، ثم الأرجنتيني أروبارينا المهمة، وبعد رحيله تولى تاكيس.

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