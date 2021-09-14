طوارئ «كاف» تلغي مباراة الوادي وأهلي طرابلس

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أصدرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قراراً بإلغاء مباراة الذهاب بين حي الوادي نيالا وأهلي طرابلس الليبي.

وجاء قرار اللجنة بعد رفض الأهلي اللعب بمدينة الأبيض، بسبب عدم مطابقة فنادق المدينة للمواصفات، التي يتطلبها الاتحاد الأفريقي، ونص القرار على أنه سيتم الاكتفاء بمباراة الإياب، التي ستقام في بنغازي لحسم المنافسة بين الفريقين.

وسبق أن قرر الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراة السبت بين الفريقين إلى الثلاثاء، وإقامتها بمدينة الأبيض.

فيما أرسل مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب برئاسة آدم سوداكال تقريره الثاني للفيفا في ما يتعلق بتداعيات الوضع الإداري بالنادي. التقرير الجديد يحمل مخالفات اللجنة الثلاثية المكلفة من مجلس الاتحاد السوداني بمتابعة وضع النادي، وذلك بشكل مفصل. وركز التقرير على قرارات اللجنة وتصرفاتها، وألمح إلى عدم حياديتها في إدارة الملف الإداري للنادي.

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