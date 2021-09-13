بيراميدز.. 11 مدرباً في 3 مواسم

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

بعد أن تولى إيهاب جلال الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز، يكون هو المدرب الحادي عشر للفريق في ثلاثة مواسم فقط، فقد اعتاد النادي على تغيير مدربيه، منذ أن تم بيعه إلى تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، منذ ما يقرب من أربعة أعوام، وتغيير اسمه من «الأسيوطي» إلى «بيراميدز».

وتعاقد النادي مع إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي السابق، خلفاً لليوناني تاكيس جونياس، الذي تولى المهمة لثلاثة أشهر فقط، لكن وعلى الرغم من كثرة تغيير المدربين، لم يحصل النادي في ثوبه الجديد على أي بطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري، بالرغم من التعاقدات الضخمة مع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان البرازيلي ألبرتو فالنتيم هو أول من تولى تدريب الفريق، وقاده في ثلاث مباريات فقط، ليتولى المسؤولية من بعده الأرجنتيني ريكارد لافولبي، واستمر مع قرابة الشهرين ونصف الشهر، وقاد الفريق في 7 مباريات، وذلك قبل أن يرحل وتقرر إدارة النادي اللجوء إلى المدرب المحلي وتعيين حسام حسن، الذي رحل بعد ثلاثة أشهر فقط، ليتولى من بعده نجم الأهلي السابق أحمد حسن بصورة مؤقتة، حيث قاد الفريق في مباراة واحدة.

بعدها جلس الأرجنتيني رامون دياز على مقعد الإدارة الفنية، وقاد الفريق لنحو أربعة أشهر، ليأتي من بعده الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي استمر في منصبه قرابة 6 أشهر، لكنه رحل بسبب سوء النتائج، ليأتي من بعده مدرب مؤقت آخر، وهو عبد العزيز عبد الشافي، الذي قاد الفريق في مباراتين فقط، ثم تعاقد بيراميدز مع الكرواتي أنتي ساسيتس، والذي استمر أكبر مدة مقارنة بأقرانه، وتواجد مع الفريق لمدة 10 أشهر دون أن يتوج بأي بطولة، برغم أن الفريق عامر بالنجوم، وبعد رحيله تولى الأرجنتيني أروبارينا المهمة، وقاد الفريق إلى المركز الثاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبعد رحيله تولى تاكيس المهمة.

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