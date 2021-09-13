التعاون والأهلي يعجزان مجدداً عن الفوز في الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

عجز التعاون وضيفه الأهلي عن تحقيق فوزهما الأول للموسم بتعادلهما 1-1 أمس الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم التعاون بهدف الكاميروني لياندر تاوامبا (ق9) وعادل الأهلي عن طريق البرازيلي باولينيو (ق63).

وبهذا التعادل أضاف التعاون النقطة الثانية إلى رصيده ليحتل المركز الرابع عشر، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع.

وهي المرة الأولى التي لا يحقق فيها الأهلي أي فوز في أول أربع مراحل من الدوري.

وعاد الفتح إلى الأحساء بثلاث نقاط هامة وضعته في وصافة الترتيب بعدما نجح في التغلب على مضيفه الباطن بهدفين نظيفين سجلهما النروجي غوستاف ويخايم في الدقيقتين 21 و34 على ملعب نادي الباطن.

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الباطن عن 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتمكن الشباب من إنهاء سلسلة نتائجه السلبية وحقق فوزه الأول عندما تغلب على ضيفه الحزم 2-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويدين الشباب بالفوز لمهاجمه النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 3 و87.

ورفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط وتقدم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين وتراجع للمركز قبل الأخير.

وفي الدمام، تعادل الاتفاق والرائد بنتيجة 2-2 على استاد الأمير محمد بن فهد.

سجل للاتفاق السويدي روين كوايسون (ق15) والسلوفاكي فيليب كيش (ق65)، وللرائد كريم البركاوي (ق23) وأحمد الزين (ق52).

ورفع الاتفاق رصيده من النقاط إلى 6 في المركز الثامن، بينما ارتقى الرائد إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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