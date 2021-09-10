مبادرة لإنهاء التعصب الكروي في مصر

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

دعا الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك إلى مبادرة صلح، وذلك للتخفيف من حالة الاحتقان بين جماهير ومحبي قطبي الكرة المصرية، التي زادت حدتها خلال الآونة الأخيرة.

وطالب الأزهري عبر إحدى الفضائيات المصرية، بغلق صفحة التعصب الكروي الذي ظهر في الفترة الأخيرة، ودعا جميع الأطراف إلى عقد جلسة صلح في مسجد الفتاح العليم، في العاصمة الإدارية الجديدة، والقضاء على هذه الخلافات وعودة حالة الهدوء بين جماهير الكرة المصرية.

وطالب الأزهري الجماهير بتوفير هذه الطاقة من التعصب والمشاحنات للنجاح وليس للأزمات والصراعات، كما رفض ما يتعرض له قائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا» من إساءات وتجاوزات جماهيرية، كون الحديث عن لون بشرته السمراء أو السخرية منه والتجاوز في حقه أمر سيئ للغاية.

وكشف عن أن مثل هذه التجاوزات والأفعال المسيئة حوّلت الرياضة المصرية إلى هذه الحالة من البغضاء والصراعات، وأقترح بشكل شخصي دعوة قيادات الأهلي والزمالك وشيكابالا والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وحسام البدري مدرب منتخب مصر السابق ومصطفى محمد لاعب المنتخب لإنهاء هذه الخلافات.

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