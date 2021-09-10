إساءات لفظية تهدد رئيس اتحاد محلي في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رصد مراقب مباراة المنتخب السوداني أمام غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، إساءات لفظية أطلقها هشام محمد أحمد رئيس الاتحاد المحلي بولاية الخرطوم في مواجهة المنسق الأمني للمباراة، الأمر الذي يجعله مهدداً بالإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسجل رئيس اتحاد الكرة بالخرطوم الشاذلي عبد المجيد زيارة إلى مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم الكرة هاجم من خلالها قادة اتحاد الكرة بسبب المعاملة غير الكريمة التي وجدها من المنسق الأمني باتحاد الكرة في مباراة السودان وغينيا بيساو.

وتطورت الأحداث بعد منع هشام محمد أحمد المنسق الأمني باتحاد الكرة رئيس اتحاد الخرطوم من الدخول للمباراة، بعد إغلاق المنافذ في الموعد المحدد، ووجه إليه إساءات لفظية.

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