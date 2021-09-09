كأس أمير الكويت ينطلق غداً بمشاركة 15 نادياً وبنظام خروج المغلوب

المصدر: أ ف ب

يفتتح موسم كرة القدم في الكويت الجمعة عبر انطلاق بطولة كأس الأمير في نسختها الـ59 والمرحّلة من الموسم الماضي (2020-2021)، بمشاركة 15 ناديا وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وجاء قرار تأجيل المسابقة المقررة انطلاقتها أصلاً في 18 يونيو الماضي نتيجة ارتباط المنتخب بمباراته مع البحرين ضمن تصفيات كأس العرب - فيفا في الدوحة، وبالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك في الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيو 2021.

يذكر أن "الأزرق" فشل في التأهل إلى كأس العرب وإلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

ويلعب الجمعة في الدور الأول الجهراء مع الشباب والصليبخات مع برقان، السبت القادسية مع التضامن وخيطان مع الفحيحيل، الأحد الكويت مع الساحل، والإثنين اليرموك مع النصر والسالمية مع كاظمة.

وبحسب نظام المسابقة، يشارك العربي مباشرة من الدور ربع النهائي على اعتبار أنه حامل لقب النسخة الماضية.

انطلقت بطولة كأس الأمير في الموسم 1961-1962 ويتقاسم القادسية والعربي زعامتها بـ16 لقباً لكل منهما أمام الكويت (14) وكاظمة (7) والسالمية واليرموك (لقبان لكل منهما) والفحيحيل (1).

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