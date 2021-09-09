السعودية ترحب باستضافة كأس العالم للأندية بدلا من اليابان

المصدر: وكالات

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن السعودية جاهزة لاحتضان النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية .

وأوضح المسحل اليوم في تصريحات لقناة (إس إس سي) السعودية "منذ اليوم الأول لتداول أخبار اتجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة".

أضاف المسحل "أبدى الاتحاد الدولي ترحيبه لكنه أكد أن المشاورات مع اليابان لازالت مستمرة، ولم يحسم الملف تماما كما أن أجندة البطولة تتضمن إسم الدولة البديلة لليابان".

وكشف تقرير إعلامي لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

ووفقاً للوكالة نفسها، فإن الاتحاد الياباني يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمكن أن يؤجل إلى أوائل العام 2022، المسابقة التي تجمع سنوياً الأندية الفائزة في الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس إنه ”سيتم تحديد تفاصيل النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عندما يحين الوقت“.

وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب كيودو.

وعادة ما تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتقام البطولة بمشاركة 7 فرق، فيما حجزت 3 أندية مقاعدها بالفعل حتى الآن، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا هذا العام، وتشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا في العام الحالي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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