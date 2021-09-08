حزن وسخرية من هزيمة «صقور الجديان» أمام غينيا بيساو

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حالة من الحزن خيّمت على الأوساط الرياضية السودانية عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب الوطني الملقب بـ «صقور الجديان» على أرضه من منتخب غينيا بيساو برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من تصفيات نهائيات كأس العالم 2022، وامتزجت حالة الحزن بسخرية من النتيجة والمستوى المتواضع للاعبين أثناء اللقاء، ووصفت أعداد كبيرة من الجماهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما خرجت به المباراة بالصدمة وأنهم بنوا آمالاً عريضة للتنافس القوي على بطاقة التأهل بحساب الفوز في مباريات الأرض الثلاث، والعمل على العودة بنقاط من مباراتي غينيا وغينيا بيساو، وذهب هؤلاء إلى أن الخسارة لم تكن ضمن توقعاتهم بعد الأداء الجيد للمنتخب أمام المغرب رغم الخسارة.

فيما ضجت مواقع التواصل بالسخرية من النتيجة الكبيرة، وتم وصفها بـ (من نسى قديمه تاه)، تذكيراً بالنتائج الثقيلة التي تلقاها المنتخب في فترات سابقة، وطالب بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة الجهاز الفني، واختيار جهاز فني يعتمد في خياراته على العناصر الشابة. ويتذيل المنتخب الوطني المجموعة من دون رصيد من مباراتين.

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