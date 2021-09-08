العراق يخسر بثلاثية قاسية من إيران في تصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

حسم المنتخب الإيراني قمته المثيرة أمام المنتخب العراقي بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من النصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

سجل الثلاثية الايرانية على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة كل من علي رضا جهانبخش (ق2) ومهدي كريمي (ق72) وعلي غول زاده (ق89).

لم يصبر المنتخب الإيراني كثيرا على التسجيل بعد أن وضعه علي رضا جهانبخش لاعب فينورد الهولندي في المقدمة مفتتحا التسجيل بعد مرور دقيقتين على انطلاق اللقاء برأسية باغت بها الحارس فهد طالب.

لم يتمكن المنتخب العراقي من تدارك تعثره في الشوط الاول بسبب عدم فاعلية ادائه ولم تتح له أية فرصة للتسديد والعودة الى اجواء المباراة.

وكاد سردار ازمون ان يضيف الهدف الثاني لمنتخب ايران في الدقيقة (ق35) الا ان الحارس طالب وقف بوجه تسديدته المباشرة وتصدى لها بصعوبة.

حاول الهولندي ديك ادفوكات تعزيز الاداء الهجومي لمنتخب العراق في الشوط الثاني، فاشرك المهاجمين مهند علي وعلاء عبد الزهرة الى جانب ايمن حسين لكن من جدوى.

وعند الدقيقة (ق72) خطف مهدي كريمي الهدف الثاني عندما استخلص كرة من بين المدافعين علي فائز واحمد ابراهيم سددها مباشرة الى شباك الحارس العراقي فهد طالب.

وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة عمق علي غول زاده جراح العراق بالهدف الثالث.

هذه الخسارة هي الثانية تواليا للمنتخب العراقي أمام إيران في اقل من ثلاثة اشهر بعد السابقة منتصف يونيو الماضي في الدور الثاني من التصفيات التي تعثر بها العراق بهدف نظيف في البحرين.

يلتقي المنتخب العراقي في الجولة الثالثة من الدور الحاسم للتصفيات المصيرية لمونديال في الثاني من أكتوبر المقبل نظيره اللبناني على ارض الأخير.



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