غارزيتو: هدف المريخ تحقيق نتيجة إيجابية في أوغندا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد الفرنسي دييجو غارزيتو المدير الفني لفريق المريخ السوداني، عزمه على تحقيق نتيجة جيدة أمام مضيفه إكسبريس الأوغندي، عندما يلتقيان الجمعة المقبل، في العاصمة الأوغندية كمبالا، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال غارزيتو في تصريحات: مباراتنا أمام إكسبريس ستكون صعبة، بحكم أنها مباراة في دوري الأبطال، سنبذل أقصى محاولة للخروج بأفضل نتيجة إيجابية في أوغندا.

وحول كيفية الاستعداد للمباراة قال: كان إعداد الفريق صعباً بعض الشيء، وذلك بسبب تواجد 6 من لاعبينا الدوليين مع منتخب السودان بسبب تصفيات كأس العالم 2022، لكن الإعداد كان جيداً لبقية اللاعبين المتواجدين، وعن فريق الإكسبريس قال: شاهدنا له بعض المباريات ومقاطع الفيديو المتاحة في يوتيوب، وبعض مبارياته الأخيرة في بطولة سيكافا التي فاز بها، وسنشاهد مباريات أخرى قبل مواجهته. وكان فريق المريخ قد غادر إلى كمبالا بطائرة خاصة.

على جانب آخر، كشف الفاتح التوم، نائب رئيس الأهلي الخرطوم، عن أن ناديه يتعرض إلى استهدافٍ كبيرٍ، بعد القرار المفاجئ للجنة المسابقات باتحاد كرة القدم. وقال الفاتح: قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني واضح ولا يحتاج إلى تفسيرٍ، وهو خوض جميع المنافسات الممتاز والوسيط بنظام التجمع، مبدياً استغرابه من الخطوة المفاجئة للجنة المنظمة والتي قضت بتعديل نظام مباريات البقاء أو الصعود للممتاز.

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