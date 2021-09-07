كوريا الجنوبية تُسقط لبنان في تصفيات المونديال وتتصدر مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

خسر المنتخب اللبناني لكرة القدم 1-صفر أمام مضيفه الكوري الجنوبي الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى ملعب سوون، تمكن الكوريون من خطف النقاط الثلاث بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله تشانغ هوون-كوان (60).

وهذا هو الفوز الأول لكوريا والخسارة الأولى للبنان، بعدما استهل المنتخبان مشواريهما بالتعادل سلباً مع العراق والإمارات توالياً.

ويلتقي في المجموعة نفسها في وقت لاحق، سوريا مع الإمارات على استاد الملك عبدالله في عمان، والعراق مع إيران على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وتصدرت كوريا الجنوبية مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، في مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لكل من العراق والإمارات ولبنان، فيما تبقى سوريا خالية الوفاض.

وبادر المنتخب الكوري للهجوم في بداية المباراة وسنحت له فرصة في الدقيقة الثالثة عندما وصلت الكرة إلى كيم مين-جاي في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ليرسل تمريرة عرضية مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى.

ثم أضاع الكوريون فرصة ثانية عبر رأسية لي جاي-سونغ التي تألق الحارس اللبناني مصطفى مطر في التصدي لها وإبعادها إلى ركنية (10)، ليعود ويبعد تسديدة من اللاعب نفسه (16).

كما تصدى مطر لفرصتين في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تواصلت المحاولات الكورية، في حين جاءت أول تسديدة لبنانية على المرمى في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة نفذها حسن معتوق، وتصدى لها الحارس الكوري كيم سيونغ-غيو.

لكن منتخب كوريا خطف هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق البديل تشانغ الذي تابع تمريرة من هوانغ هي-تشان على القائم القريب وأكملها بيسراه في الشباك.

وبعد الهدف هدأ إيقاع المباراة، مع بعض المحاولات من منتخب لبنان لإدراك التعادل، كان أخطرها تسديدة البديل ربيع عطايا التي تصدى لها الحارس الكوري الجنوبي (86).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز