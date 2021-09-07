أدفوكات: قمة العراق وإيران تشبه مواجهات هولندا وبلجيكا

المصدر: دبي-علي شدهان

وصف الهولندي ديك ادفوكات مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، قمة العراق وإيران مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022، بالصعبة للغاية، وكأنها مباراة نهائية ما يجعلها تشبه إلى حد كبير مواجهات الجارين هولندا وبلجيكا، مشددا على أن منتخب العراق مستعد للمباراة بنسبة 100%.

المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى لمرحلة الحسم "المونديالية"، إلى جانب العراق وإيران، منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية.

قمة الترتيب

ويتصدر المنتخب الإيراني، قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تحتل منتخبات العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان، المراكز من الثاني حتى الخامس بنقطة واحدة لكل منتخب، بينما يقف المنتخب السوري سادسا بدون رصيد من النقاط.

قمة صعبة

وتوقع ادفوكات أن تكون قمة اليوم، صعبة للغاية على المنتخبين، منوها إلى أن منتخب العراق لم يأخذ القسط الكافي من الراحة بعد مباراته في الجولة الأولى أمام مضيفه الكوري الجنوبي.

الأوفر حظا

وأشار ادفوكات إلى أن منتخب العراق يعرف نظيره الإيراني جيدا، ما يسهم في تعزيز فرصته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه، لافتا إلى أن إيران وكوريا الجنوبية هما الأوفر حظا في التأهل عن المجموعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، معللا ذلك بكونهما الأقوى في آسيا.

شعور إيجابي

واستدرك ادفوكات قائلا: منتخب العراق قوي أيضا، وبإمكانه مقارعة أي منتخب في آسيا، وشعورنا إيجابي بشأن مباراة اليوم أمام إيران، كاشفا النقاب عن أن لدى منتخب العراق مستوى ذهني مميز، كونه يملك لاعبين يعملون بجهد، ويحاربون بقوة، وأصحاب إمكانيات جماعية وفردية عالية.

مباريات نهائية

وشدد ادفوكات على أنه ينظر إلى جميع مواجهات منتخب العراق في التصفيات "المونديالية"، على أنها مباريات نهائية، منوها إلى أن لدى منتخب العراق، رغبة جامحة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانيةفي تاريخ كرة القدم العراقية، مبديا ثقته العالية في إمكانية تحقيق الحلم الكبير.

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