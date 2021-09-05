مدرب المغرب: يقلقنا صوت الرصاص ونتمنى مغادرة الفندق سالمين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

وصف المدير الفني لمنتخب المغرب، وحيد خليلودزيتش، الموقف الذي يعيشه مع أعضاء المنتخب المغربي في العاصمة الغينية كوناكري بالصعب والمقلق على خلفية الانقلاب العسكري الذي حدث في غينيا مساء أمس.

وقال خليلودزيتش، واصفاً الأوضاع خارج فندق إقامة «أسود الأطلسي» في العاصمة الغينية: «نحن في الفندق نسمع طلقات نارية طوال اليوم، وننتظر الإذن للذهاب إلى المطار وحتى اللحظة نحن عالقون، دعنا نرى كيف ستسير الأمور، وأتمنى أن نعود إلى المغرب قبل حلول الظلام، ليس لدينا معلومات كافية عما يجري خارج الفندق، ولكن صوت الرصاص يقلقنا كثيراً».

وأضاف: «لا نعرف حقاً ما يحدث خارج الفندق، والقصر الرئاسي ليس بعيداً عنا، رأيت جنوداً يجرون عبر الشارع، اللاعبون غير مطمئنين، القلق موجود بالتأكيد، لقد اعتدت على ذلك بالنسبة إليَّ، وثقتي كبيرة بأن السلطات المغربية، بما في ذلك جلالة الملك، ملتزمة للغاية بمساعدتنا».

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