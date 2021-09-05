بلاغ من الأهلي المصري إلى النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى

المصدر: البيان

تقدَّم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى.

وجاء البلاغ المقدَّم من المستشار القانوني للنادي على خلفية التصريحات الأخيرة لعيسى، التي رأى النادي أنها تجاوزت حدود المهنية والمسؤولية، متهماً إياه ببث روح الكراهية والفتنة في المجتمع المصري.

وعقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، وعقب الجلسة قرَّر المجلس تحويل الإعلامي الشهير إلى التحقيق باعتباره عضواً عاملاً بالنادي، وذلك بحسب ما ذكر موقع «الشروق» الإخباري.

كان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى قد شبَّه، في برنامجه، النادي الأهلي بـ«النازية»، معرباً عن رفضه شعار «الأهلي فوق الجميع» الذي يرفعه جماهيره.

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