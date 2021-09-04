فيصل القاسمي يشهد افتتاح مونديال دراجات المضمار بمصر

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

شهد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات حفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار التي استضافتها جمهورية مصر العربية، بحضور المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد وسالم الشحي المدير المالي بالاتحاد، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات والدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات.

وعقد على هامش الافتتاح لقاءات بين رئيسي الاتحادين العربي والدولي، تبادلا من خلاله أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المواضيع ذات الصلة، كما أطلع من خلاله ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي على استعدادات الاتحاد العربي والمصري لتنظيم مهرجان الدراجة العربية المزمع إقامته بمصر خلال نوفمبر المقبل والتي تضم البطولات العربية للطريق والمضمار والدراجة الجبلية دراجة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز