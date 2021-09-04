الزعابية.. أول امرأة في اتحاد الكرة العماني

المصدر: (دبي ـ علي الظاهري)

دخلت لجينة بنت محسن الزعابية تاريخ الكرة العمانية، بعد فوزها بالمقعد الإلزامي للمرأة في الاتحاد العماني لكرة القدم في الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي برئاسة المجلس لدورة جديدة للفترة الانتخابية 2021 ـ 2025، بعد حصوله على ‏37 صوتاً، لتكون أول امرأة تشغل مقعد عضوية الاتحاد العماني.

وأعربت الزعابية عن سعادتها وفخرها بالفوز وتمثيل المرأة في اتحاد الكرة العماني، وقالت لـ«البيان الرياضي»، الفوز بالمقعد النسائي هو التزام ومسؤولية، وأسعى مع المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه المرأة العمانية في المجال الرياضي عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص، وأشارت إلى أن أحلامها كبيرة وستحرص جاهدة على تأسيس فريق رياضي نسائي لكرة القدم قادر على المنافسة محلياً ودولياً إلى جانب خطط أخرى ستكشف عنها في الفترة المقبلة.

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