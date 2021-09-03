درجال: منتخب العراق طوى صفحة كوريا ويفكر في إيران

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم أسود الرافدين الشهير، ارتياحه لنتيجة وأداء منتخب العراق الأول لكرة القدم في مباراته أمام مضيفه الكوري الجنوبي في انطلاقة مشوار مرحلة الحسم المؤهلة لـ "مونديال" 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مشددا على طي صفحة مباراة "الشمسون" الكوري الجنوبي، والتفكير بفتح صفحة المباراة الهامة أمام المنتخب الإيراني 7 الجاري في الجولة الثانية من مرحلة الحسم "المونديالية".

أداء رجولي

ووصف درجال أداء نجوم منتخب العراق بالرجولي، مشيدا بالانضباط العالي لكافة اللاعبين طوال المباراة، مبديا إعجابه بطريقة لعب منتخب العراق، ومقدرته العالية في احتواء سرعة واندفاع المنافس، خصوصا في الشوط الثاني من المباراة، وانتزاع نقطة ثمينة في بداية المشوار.

بداية المشوار

ولفت درجال إلى أن حصول منتخب العراق على نقطة في ملعب منافسه، وفي انطلاقة المشوار، تمثل بداية مبشرة، وذات إثر إيجابي في بقية محطات المشوار.

حلم الشعب

وأبدى عدنان درجال كامل ثقته في مقدرة منتخب العراق وكادره الفني بقيادة الهولندي ديك ادفوكات، على مواصلة المشوار بنجاح لتحقيق حلم الشعب العراقي بتأهل أسود الرافدين إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم العراقية بعد الأولى في مونديال" المكسيك 1986.

ذكرى خالدة

ويحتفظ الشعب العراقي، بذكرى خالدة بطلها عدنان درجال في مباراة منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 1984 عندما سجل هدف الفوز لأسود الرافدين من قذيفة صاروخية من وسط ملعب تلك المباراة التي لا تفارق ذاكرة الشعب العراقي كلما التقى أسود الرافدين مع "الشمسون" الكوري الجنوبي.

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