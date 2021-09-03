الضرائب تطارد لاعبي ومدربي السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

طالبت إدارة ديوان الضرائب مدربي الهلال والمريخ البتغاي ريكاردو والفرنسي غارزيتو بسداد ضريبة الدخل الشخصي بالعملة الصعبة (الدولار)، وكان وفد من ديوان إدارة الضرائب قد التقى الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، لوضع الترتيبات اللازمة لضريبة الدخل الشخصي للاعب كرة القدم، وتم الاتفاق على عمل ورشة مع إدارات الأندية وبعض اللاعبين تناقش الوضع الضريبي للاعبي كرة القدم المحترفين (وطنيين وأجانب) بحضور ممثلين من الضرائب.

فيما تقدمت اللجنة الثلاثية بالاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة اللواء عامر عبد الرحمن باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني والتي أسقطت العقوبات على رئيس نادي المريخ آدم سودكال، وقام اللواء عامر النائب الأول لرئيس الاتحاد بصياغة استئناف وسلمه إلى اللجنة من أجل النظر فيه، وكانت لجنة الانضباط قد أسقطت عقوبات اتحاد الكرة، بعد أن رفض سودكال الاجتماع مع اللجنة، ليتم تحويله للجنة الانضباط.

وأمنت إدارة نادي فريق حي الوادي نيالا علي مبارك سليمان مديراً فنياً، فيما سيتحول أمير أبو الجاز المدير الفني السابق في منصب المدرب العام، ويستعد المريخ الخرطوم وحي الوادي نيالا للمنافسات الإفريقية التي ستبدأ في سبتمبر الجاري.

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