الزمالك يحدد شرط عودة النقاز

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

يحضر اللاعب التونسي حمدي النقاز، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك المصري، تمهيداً لعودة اللاعب الدولي إلى صفوف فريق كرة القدم من جديد، بعد رحيله في صيف العام الماضي إلى الترجي التونسي، وصاحب رحيله ضجة كبيرة، ترجع إلى مماطلة اللاعب في تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة الزمالك، إنه سيطالب النقاز بالإعلان عن أسباب رحيله وتوضيحها لجماهير القلعة البيضاء، وكشف لبيب أنه تم الدخول في مفاوضات مع النقاز لإعادته مرة أخرى للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد أن عرض التنازل عن مستحقاته المتأخرة التي تبلغ مليوناً و300 ألف دولار، بجانب خفض راتبه السنوي، وأوضح لبيب أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وافق على عودة النقاز بعد التفاوض معه وسيتم حسم الصفقة من عدمها.

وأنهى النقاز إجراءات فسخ تعاقده مع نادي الترجي، ليصبح لاعباً حراً .

عودة النقاز (28 عاماً) طرحت تساؤلاً حول قبول جماهير الزمالك لهذا الأمر، ومن المتوقع أن تتعرض اللجنة التي تدير النادي، برئاسة حسين لبيب لهجوم جماهيري، خصوصاً وأن اللاعب رحل على غير رغبة الجماهير وإدارة النادي، برغم محاولات الترضية المالية التي عرضت على اللاعب.

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