مدرب لبنان: متمسكون بفرصة التأهل للمونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد إيفان هاشيك، مدرب منتخب لبنان، أن لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 يجب التمسك بها، لا سيما أن هناك لاعبين في المنتخب اللبناني متعطشون للعب في كأس العالم منذ أن كانت أعمارهم 16 سنة.

وقال: «سنلعب بكل قوة غداً في مواجهة الإمارات، وبقية المنتخبات في المباريات المقبلة، ونتطلع إلى تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات التي سنخوضها في مشوار التصفيات».

وبخصوص المعلومات التي يملكها هاشيك عن منتخب الإمارات بحكم عمله السابق في الأندية الإماراتية، أضاف: «أعرف معظم اللاعبين في منتخب الإمارات من واقع العمل السابق هنا، وحتماً سأستفيد من تلك الخبرات التي ستساعدني في مباراة الغد، وسأعمل على وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز في مباراة الإمارات، وسنتعامل مع عامل الطقس بصورة إيجابية حتى لا يكون مشكلتنا الكبرى في لقاء الغد».

وأردف، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «شاهدت منتخب الإمارات كثيراً، وأعلم أنه لم يُجرِ تغييرات كثيرة على تشكيلته سوى إضافة لاعبين اثنين. وبصورة عامة، أعرف كل تفاصيل الأبيض الذي دائماً ما نجده يلعب بقوة على أرضه، ولكن هذا لا يمنع من اللعب لأجل تحقيق الفوز، فليس هناك فريق في العالم لا يلعب من أجل الانتصار في كل مباراة يخوضها».

من جانبه، أوضح حسن معتوق، لاعب منتخب لبنان، أن منتخبه يمر بظروف صعبة، أبرزها غياب عدد من اللاعبين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إلا أن ذلك سيكون دافعاً لهم إلى القتال لتعويض غياب زملائهم، مؤكداً أنهم لعبوا في ظروف أصعب من الأوضاع الحالية.

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