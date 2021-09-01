أدفوكات: منتخب العراق محترف ولن يضيع الوقت أمام كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - علي شدهان

رد الهولندي ديك أدفوكات، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، بوضوح على هواجس كورية جنوبية بشأن إضاعة الوقت وتأخير اللعب خلال لعب معظم المنتخبات الآسيوية مع بعضها في البطولات الكبرى، بقوله: «منتخب العراق محترف لا يعمد إلى إضاعة الوقت، ولا يحب تأخير اللعب».

قبل المباراة

وأضاف أدفوكات، قبيل مباراة منتخب العراق ومضيفه الكوري الجنوبي غداً، في انطلاقة مرحلة الحسم المؤهلة لـ«مونديال» 2022: «سعيد بالعودة إلى كوريا الجنوبية، كنت مدرباً للمنتخب، والآن أنا مدرب منتخب العراق، وأعرف أنه منتخب محترف، لا يحب إضاعة الوقت ولا تأخير اللعب في مباراتنا غداً أمام المنتخب الكوري الجنوبي».

المجموعة الأولى

ويلعب منتخب العراق في مرحلة الحسم «المونديالية» ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

الهدف الكبير

وأضاف أدفوكات: «العراقيون يريدون الذهاب إلى نهائيات كأس العالم، وأنا مدرب المنتخب العراقي حالياً، وسوف نبذل معاً أقصى جهودنا لتحقيق هذا الهدف الكبير».

مرشح قوي

وبشأن المنتخب الكوري الجنوبي، قال أدفوكات: «منتخب كوريا الجنوبية مرشح قوي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، لكن لدي إحساس بأن مباراة الغد ستكون صعبة على منتخب كوريا الجنوبية!».

3 أسابيع

ولفت أدفوكات إلى أنه منذ تسلُّمه مهمة قيادة منتخب العراق قبل 3 أسابيع، ركز على رفع معدل اللياقة البدنية لدى أسود الرافدين، مشيداً بمستوى تجاوب نجوم منتخب العراق وتفاعلهم ورغبتهم العالية في العمل الجاد طوال فترة الإعداد لمباراة الغد أمام منتخب كوريا الجنوبية.

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