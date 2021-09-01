الزمالك يكشف حقيقة اختفاء درع الدوري المصري

المصدر: البيان

كشف نادي الزمالك المصري حقيقة اختفاء درع الدوري المصري من مقره بعدما تُوِّج به أخيراً، نافياً صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن ذلك.

وأكدت الإدارة، عبر الموقع الرسمي للنادي، أن الدرع موجود في مكتب الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بعد أن سلَّمته إدارة الكرة منذ تتويج الفريق بالبطولة.

وأوضحت أن درع الدوري سيظل بمكتب رئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي.

وطالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي من شأنها أن تسبب أزمات ينبغي تفاديها خلال الفترات الحالية.

كان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت، وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبر اختفاء درع الدوري من مقر نادي الزمالك أكثر من 7 ساعات إلى أن تمت استعادته في سرية تامة.

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