شداد يقلّل من هزائم منتخب سيدات السودان

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

قلل الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم من الهزائم الثقيلة التي تلقاها منتخب سيدات السودان في بطولة كأس العرب ، وأضاف : كرة القدم نشاط رياضي يتقبل كل شيء، ونحن منذ البداية لم نتوقع أن نحقق نتائج أكبر من التي خرجنا بها، هذه أول تجربة للمنتخب .

وأضاف: في اليوم التالي مباشرة لمباراتنا الأولى التي خسرها منتخبنا أمام سيدات مصر، اتصلنا برئيسة البعثة السيدة ميرفت حسين، وطلبنا منها ألا يحدث أي إحباط، وأنه لن يفرق معنا شيء حتى لو كانت هزائم أكبر.

وخاض منتخب السيدات السوداني 3 مباريات، خسر الأولى أمام سيدات مصر «0 - 10»، والثانية أمام سيدات تونس «1- 12»، وخسر مباراته الأخيرة أمام لبنان «1- 5».

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