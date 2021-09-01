كورونا يضرب صفوف المنتخب اللبناني مجدداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

على ضوء مسحة «الـPCR» التي أجريت لأفراد البعثة اللبنانية فور دخولهم الفقاعة الطبية الخاصة بالاستعداد للمباراة الأولى أمام الأبيض غداً، انضم حارس لبنان علي ضاهر لقائمة المصابين بعد أن جاءت نتيجته إيجابية ما اضطر إلى حجره وانضمامه إلى كل من محمد قدوح ومحمد حايك.

فيما يجري منتخب لبنان مرانه مساء اليوم على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباراة، بحضور محترفيه التسعة الذين اختارهم الجهاز الفني بقيادة التشيكي إيفان هاشيك للمباراتين أمام الإمارات وكوريا الجنوبية المقررتين ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022.

وخاض المنتخب تدريبه المسائي على ملعب نادي شباب الأهلي بمنطقة العوير، ويعاني منتخب لبنان من تعدد غيابات لاعبيه.

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