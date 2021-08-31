5 حكام سعوديات في بطولة كأس العرب للسيدات

تشارك إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدد من الكفاءات الإدارية والفنية في منافسات بطولة كأس العرب للسيدات 2021 المقامة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة لما العنزي، وبشاير العرفج، في التنسيق العام للمباريات، إضافة إلى مشاركة 5 من الحكام السعوديات لمعايشة الحكام الدوليات اللاتي سيقدن مباريات البطولة، وهن ريم الدوسري، عنود الأسمري، شام الغامدي، كيان الدوسري، رنا المزيني، وفقا لصحيفة عكاظ.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي مدير إدارة الكرة النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، أن ما تجده كرة القدم النسائية من دعم واهتمام كبيرين يضع على عاتق الإدارة مسؤولية أكبر في تطوير الرياضة، مبينة أن مشاركة الكوادر السعودية في البطولة العربية تعد هدفا أساسيا للإدارة منذ تأسيسها، مشيرة إلى الفوائد الفنية التي ستعود على كرة القدم السعودية.

وأضافت: «إننا فخورون بمشاركة المنسقات والحكام السعوديات في البطولة العربية، ونشكر الاتحاد العربي على إتاحة الفرصة لنا للمعايشة والاحتكاك بمن سبقونا، ونتطلع أن تحقق مشاركتنا النتيجة التي نطمح لها».

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