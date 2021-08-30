انتخابات الاتحاد السوداني 28 أكتوبر

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حددت لجنة الانتخابات بالاتحاد السوداني لكرة القدم يوم 28 أكتوبر القادم موعداً للجمعية العمومية للإتحاد السوداني لكرة القدم.

وقال كمال محمد الأمين رئيس اللجنة إن باب الترشيحات ونشر الكشف المبدئي للمرشحين سيكون في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، وكان الدكتور كمال شداد قد حصل على 33 صوتاً من أصل 62 صوتاً في الجمعية العمومية الانتخابية الأخيرة ضد الرئيس السابق الدكتور معتصم جعفر، الحاصل على 28 صوتاً، ليفوز بمنصب رئيس اتحاد الكرة السوداني لدورة (2017 -2021).

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة المنظمة باتحاد كرة القدم السوداني أن مباراة القمة السودانية بين الهلال والمريخ في الدوري الممتاز ستجرى في 27 سبتمبر المقبل، كما حددت موعد المباريات المؤجلة من بطولة الدوري السوداني الممتاز، وسيواجه الهلال الخرطوم نظيره الأمل عطبرة في الثاني والعشرين من سبتمبر، وسيلعب المريخ الخرطوم أمام الهلال الأبيض في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، ويلعب المريخ الخرطوم مع المريخ الفاشر في الرابع والعشرين من سبتمبر، وسيواجه الهلال الخرطوم نظيره الهلال كادوقلي في الرابع والعشرين من سبتمبر.

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