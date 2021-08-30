تعليق برقو يثيرغضب أنصا المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أثار تسريب لتعليق من حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات السودانية لكرة القدم أثناء زيارة وفد مريخي لمعسكر المنتخب السوداني المقام في الإمارات، غضب أنصار نادي المريخ، عندما وجه حديثه لعضو الوفد حازم مصطفى بقوله: «إنت زول كويس بس عيبك مريخابي»، ليثير هذا التعليق حفيظة عدد من نجوم المريخ في المنتخب السوداني على رأسهم مدافع المنتخب أمير كمال، وطالب أنصار النادي رئيس لجنة المنتخبات السودانية بالاعتذار الرسمي عن هذا التصريح.

من ناحية أخرى، تفاجأ القطاع الرياضي ودائرة الكرة بنادي الهلال، بأن نجم الفريق العائد من إعارة من الخرطوم الوطني شيخو لا يمكن قيده في الخانات السنية، بسبب أنه تجاوز 23 عاماً، ويجب علي نادي الهلال إرسال خطاب لاتحاد الكرة بشطب أحد اللاعبين وإضافته لكشف الـ 25 لاعباً.

وتواجه إدارة الهلال أزمة خانات كبرى في السنية، بوجود لاعبين تجاوزوا 23 عاماً ويجب أن يتم ضمهم لكشف الـ 25 لاعباً مما يعني إخلاء خانات في التسجيلات المقبلة لاعتمادهم أو يفقد الفريق الحق في قيدهم.

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