إيقاف شيكابالا وتغريمه 500 ألف جنيه

المصدر: البيان

وقَّعت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم غرامة بلغت 200 ألف جنيه على نادي الزمالك، مقررةً إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق «شيكابالا» 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها التتويج بالدوري المصري.

وجاءت العقوبة على شيكابالا بسبب تكرار إثارة الجماهير، وسب الاتحاد، وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي، والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وشملت القرارات الجديدة، وفقاً لموقع «اليوم السابع»، غرامة مالية على نادي طلائع الجيش بلغت 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في مباراته مع المصري، وإيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة، لاعبي مصر للمقاصة، مباراةً واحدةً، لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

وتم إيقاف علي جبر، لاعب بيراميدز، مباراةً واحدةً، لحصوله على الإنذار الثالث، وإيقاف فتحي مبروك عبد العزيز، لاعب غزل المحلة، للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

ووُقِّعت غرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء مباراته أمام البنك الأهلي وبعدها، وغرامة 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

كما تم إيقاف أحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك، مباراةً لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها، وإيقاف حازم إمام، لاعب الزمالك، 4 مباريات مع غرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

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