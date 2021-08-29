التتويج بالدرع أزمة كل موسم بالدوري المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

للمرة الثانية على التوالي شهدت مراسم تسليم درع الدوري المصري أزمة تفسد فرحة احتفال البطل بالتتويج، وشهد الموسم الماضي مشكلة بين محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة، وكهربا لاعب الأهلي أثناء تتويج الأخير.

وتكرر المشهد بالموسم الحالي على يد شيكابالا قائد الزمالك،أثناء تتويج فريقه بالدرع حيث دخل في مشادة مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، والذي رفض اصطحاب شيكابالا ،للاعبين المستبعدين وأسرهم أثناء التتويج، وتدخل حسين لبيب رئيس الزمالك لتهدئة الأجواء، بينما غاب شيكابالا عن التتويج.

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