النصر ينتفض على التعاون ويتصدر الدوري السعودي مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

انتزع النصر فوزاً مثيراً عندما حول تأخره أمام ضيفه التعاون بهدف إلى فوز 3-1 أمس الخميس، على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وانتظر النصر حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل ثلاثة أهداف بواسطة الكاميروني فينسنت أبو بكر (ق90+2) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (ق90+8 من ركلة جزاء و90+13)، بعدما كان التعاون متقدماً بهدف سجله الباراغوياني أليخاندرو روميرو (ق88 من ركلة جزاء).

وتصدر النصر الترتيب مؤقتاً برصيد 6 نقاط، بينما بقي التعاون في المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.

وأكمل التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى لاعبه سميحان النابت البطاقة الصفراء الثانية (ق77).

وفي مباراة أخرى، وضع الفتح حداً لنتائجه السلبية، وحقق فوزاً مستحقاً عندما تغلب على ضيفه الشباب 2-صفر، سجلهما فراس البريكان (ق25) ونواف بوشل (ق87).

ورفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الشباب على رصيده السابق بنقطة وحيدة.

وأكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للأرجنتيني إيفر بانيغا إثر دخوله العنيف على لاعب الفتح الجزائري سفيان بن دبكة (ق20).

وعاد الشباب وأكمل الدقائق الست الأخيرة من المباراة بتسعة لاعبين، لحصول البديل علي مجرشي على البطاقة الصفراء الثانية (ق84).

من جانبه، رفض الاتفاق الصدارة المؤقتة لجدول الترتيب، حينما استقبل هدف تعادل متأخراً أمام مضيفه أبها لتنتهي المباراة 1-1.

وتقدم للاتفاق محترفه السويدي روبن كوايسون عند الدقيقة التاسعة، وعادل لأبها الهولندي تي فريدي في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

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