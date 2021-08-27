وريث لاعب يشكو المريخ لـ«فيفا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تقدم نجل لاعب المريخ الراحل ايداهور بشكوى للفيفا مطالباً فيها بمستحقات مالية تخص والده طرف نادي المريخ، وقال إن المبلغ المالي المطلوب هو 300 ألف دولار، وقام وكيل لاعبين معروف كان يعمل على تسويق ايداهور للأندية بإرسال وكتابة الشكوى للفيفا.

وتوفي اللاعب النيجيري اندورانس إيداهور مهاجم المريخ السوداني في السابع من مارس عام 2010 بعد سقوطه خلال مباراة للفريق أمام فريق الأمل.

وسقط إيداهور البالغ حينها من العمر 25 عاماً بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة. وقد ألغى الحكم المباراة بعد إعلان وفاة اللاعب، وكان إيداهور قد بدأ حياته لاعباً ضمن صفوف فريق جوليوس برجر النيجيري قبل أن ينتقل إلى صفوف غريمه دولفينز في عام 2004، وانتقل اللاعب إلى صفوف فريق المريخ السوداني في عام 2006 ثم لعب في صفوف النصر الإماراتي لمدة عام على سبيل الإعارة قبل أن يعود للمريخ مجدداً.

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