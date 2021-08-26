السودان يثأر من النيجر بالثلاثة

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله

ثأر المنتخب السوداني من هزيمته الودية منذ أيام أمام نظيره منتخب النيجر، وتغلب عليه اليوم في المباراة الودية الثانية باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه «صقور الجديان» بالدولة في إطار تحضيراته لمواجهتي المغرب وغينيا بيساو في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2022.

سجل للمنتخب السوداني كل من محمد عبد الرحمن (ق36)، وضياء الدين محجوب (ق53)، والسمؤال ميرغني (ق70)، وبذلك رد المنتخب السوداني على نظيره النيجري الذي فاجأه في المباراة الأولى وحقق عليه الفوز بهدفين مقابل هدف.

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