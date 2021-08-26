درويش يُدير مواجهة السودان والنيجر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أسندت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة الودية الدولية التي تجمع منتخبي السودان والنيجر في الثامنة من مساء اليوم باستاد مكتوم بن راشد، إلى طاقم تحكيم إماراتي يقوده الحكم الدولي أحمد عيسى درويش، ويعاونه كل من زايد داوود (مساعد أول) علي راشد النعيمي (مساعد ثاني) ونواف الزيودي (حكماً رابعاً).

وتأتي المباراة ضمن المعسكر الإعدادي لصقور الجديان في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم 2022، والذي تستضيفه الإمارات. وكانت المباراة الأولى التي جمعت المنتخبين انتهت بفوز النيجر بهدفين مقابل هدف.

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