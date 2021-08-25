غياب صلاح يربك حسابات «الفراعنة»

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

أربك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حسابات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد أن رفض ليفربول انضمام لاعبه الدولي إلى معسكر منتخب بلاده، المقرر له 28 الجاري، بسبب قيود السفر وإجراءات الحجر الصحي.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أنغولا في 1 سبتمبر المقبل، ثم يواجه منتخب الغابون يوم 5 من الشهر نفسه، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويتنافس بعض اللاعبين ممن تألقوا مع أنديتهم في الدوري المحلي، على حجز مكان صلاح في تشكيل «الفراعنة»، وهم حسين الشحات لاعب الأهلي، وأحمد سيد (زيزو) لاعب الزمالك، ومصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، وعمر كمال جناح المصري البورسعيدي.

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