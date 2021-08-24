منتخب العراق يتعادل مع فريق تركي في الطريق الى "المونديال"

المصدر: دبي-علي شدهان



تعادل منتخب العراق الأول لكرة القدم، مع فريق قيصري سبور التركي، الناشط في الدوري الممتاز، بهدف لمثله في ختام معسكر اسود الرافدين استعدادا لمرحلة الحسم المؤهلة إلى "مونديال" 2022.

اسبانيا وتركيا

وخاض منتخب العراق معسكرين خارجيين اثنين، الأول في اسبانيا، وشهد خوض مباراتين تجريبيتين مع فريقين إسبانيين، انتهتا بالتعادل السلبي، والثاني في تركيا، ولعب خلاله مباراتين مع فريقين تركيين، انتهت الأولى بفوز عريض لاسود الرافدين بستة اهداف دون رد، والثانية بالتعادل بهدف لمثله.

المجموعة الأولى

ويلعب منتخب العراق في مرحلة الحسم المؤهلة لـ "مونديال" 2022، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران، ويحوض أولى مبارياته في مرحلة الحسم "المونديالية" أمام مضيفه الكوري الجنوبي 2 سبتمبر المقبل.

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