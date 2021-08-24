تمرد «جنش» يبعده عن منتخب مصر

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إبعاد محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى فريق كرة القدم الأول من مباريات وتدريبات الفريق حتى نهاية الموسم، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني، والتي ترك فيها معسكر الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا، وتم إخطار اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بهذا القرار، ثم إخطار الحارس بقرار استبعاده.

وبسبب استبعاد «جنش»، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، على ضم زميله محمد أبو جبل، إلى المعسكر، الذي سينطلق في 28 الجاري، استعداداً لخوض مباراتي أنغولا والغابون في تصفيات مونديال 2022.

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