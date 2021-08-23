الرجاء بطل العرب في نهائي مجنون

المصدر: (الرباط - أ ف ب)

تُوج فريق الرجاء البيضاوي بطلاً لكأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم بفوزه في نهائي مجنون على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل مثير 4 - 4 بملعب مولاي عبدالله في الرباط.

وحصل الرجاء على جائزة قدرها 6 ملايين دولار، وهو اللقب الثاني له هذا الموسم بعد تتويجه الشهر الماضي بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية». وفي ركلات الترجيح الحاسمة، سجل للرجاء سفيان رحيمي ومحمد أزريدة والحافيظي وعمر العرجون، وللاتحاد رومارينيو وكورنادو وعبد الإله المالكي.

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