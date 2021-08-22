رسمياً.. صلاح قائد «الفراعنة» بصفة دائمة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، منح شارة قيادة «الفراعنة» إلى محمد صلاح، نجم ليفربول بصفة دائمة ورسمية، في جميع مباريات المنتخب المقبلة، حتى حال انضمام لاعب من اللاعبين الأقدم منه مثل عبدالله السعيد أو أحمد فتحي.

وتسببت رغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر في منح صلاح شارة القيادة في أزمات سابقة، حتى وقت تولي المكسيكي أغيري قيادة المنتخب قبل عامين، بسبب تمسك بعض اللاعبين بمنح شارة القيادة وفقاً لنظام الأقدمية.

ويبدأ منتخب مصر معسكره 28 الجاري، عقب انتهاء مباريات الدوري، استعداداً لخوض مباراتين أمام منتخبي أنغولا والغابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ويخوض صلاح وزملاؤه المحترفون مراناً وحيداً مع «الفراعنة» قبل مواجهة أنغولا يوم 1 سبتمبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز