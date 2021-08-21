الاتحاد التونسي يطلب تخفيض الأجور بسبب تداعيات كورونا

المصدر: د ب أ

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم بتخفيض أجور اللاعبين المحترفين إلى النصف في فترة الربع الثالث من هذا العام بسبب تداعيات وباء كورونا على مداخيل الأندية.

وأفاد الاتحاد في بيان له ليل الجمعة إن القرار يشمل المدربين أيضا لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بسبب الضرر المالي الذي لحق بموازنات الأندية بجانب تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز الى أكتوبر.

وقرر الاتحاد منح معسكرات تدريب لمدة اسبوع مجانية لكل أندية الدوري الممتاز لمساعدتها في الاستعداد للموسم الكروي.

وأوضح أنه لن يسمح لأي لاعب أو مسؤول بحضور المباريات الرياضية في كل الأقسام قبل استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ولم يقرر الاتحاد ما إذا كان سيسمح رسميا بحضور الجماهير في المباريات مع توسع حملات التطعيم.



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