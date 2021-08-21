لهذا السبب.. الإعلامي رامي رضوان يعتذر لأسرة مؤمن زكريا

المصدر: البيان

أعرب الإعلامي المصري رامي رضوان عن اعتذاره لأسرة لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا.

ووجَّه رضوان رسالة بالنيابة عن كل من أخطأ في نشر أنباء مجهولة المصدر تتعلَّق بالحالة الصحية لزكريا، مطالباً بتدخل نقابة الصحفيين المصرية والمجلس الأعلى للإعلام لإيقاف مثل هذا اللغط.

وقال رامي، خلال برنامجه أمس على شاشة قناة «دي إم سي»، إنه يجب أن يمنع نقل أخبار الشخصيات العامة إلا من خلال الأسرة فقط.

وأضاف: «بلاش بقى ذكرت مصادر خاصة إن الفنان الفلاني توفي، أرجوكم خلينا نسبق بالحس الإنساني قبل الصحفي».

كان مؤمن زكريا قد تصدَّر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية، إثر سقوط نتج عنه ارتجاج خفيف في المخ، وحالة إعياء نُقل بسببها إلى المستشفى.

وكشفت زوجة نجم النادي الأهلي، الذي يعاني ضمور العضلات، حقيقة تدهور حالة اللاعب الصحية ودخوله في غيبوبة خلال الساعات الأولى من صباح أول من أمس.

وقالت، عبر حسابها في «إنستغرام»: «والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، وانتقل المستشفى وخرج».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز