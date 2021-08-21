السعودية تستضيف نهائي «أبطال آسيا» 23 نوفمبر

المصدر: كوالالمبور - أ ف ب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم 23 نوفمبر المقبل في السعودية، التي تستضيف أيضاً الدورين ربع ونصف النهائي لمنطقة غربي القارة في الفترة من 16 و19 أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد في بيان «ننتظر تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع».

وكان الاتحاد الآسيوي قرّر بتاريخ 5 يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري الأبطال.

من ناحية أخرى يلعب في دور الـ16 لدوري الأبطال الشارقة مع الوحدة، النصر السعودي مع تراكتور الإيراني، الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي، والاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني.

وكان الاتحاد القاري قرّر في وقت سابق اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لاستضافة مباريات ربع نهائي ونصف نهائي منطقة شرقي القارة، في جيونجو في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

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