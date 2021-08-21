سوريا والجزائر يتقابلان ودياً

المصدر: دمشق - أ ف ب

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك إقامة معسكر تدريبي في قطر تتخلله مباراة ودية مع الجزائر الخميس المقبل.

ويأتي معسكر المنتخب السوري استعداداً لمواجهة إيران في طهران في الثاني من سبتمبر المقبل، في افتتاح منافسات المجموعة الآسيوية الأولى ضمن الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وتضم المجموعة أيضاً كوريا الجنوبية والعراق والإمارات ولبنان.

وكانت سوريا حسمت صدارة المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى الدور الحاسم ونهائيات آسيا المقررة في الصين 2023.

يذكر أن الاتحاد السوري لكرة القدم كان قد أعلن الشهر الماضي عن اختيار ملاعب الأردن أرضاً مفترضة له لخوض مبارياته في الدور الثالث الحاسم للتصفيات.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي فرضا حظراً على استضافة سوريا لأي نشاط رسمي في البطولات القارية والدولية، بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها البلاد منذ نحو عشر سنوات.

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