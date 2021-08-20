4 نقاط تفصل الهلال السوداني عن اللقب

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

اقترب فريق الهلال من التتويج بلقب الدوري الممتاز لهذا الموسم وأصبح على بعد (4) نقاط فقط من حسم اللقب بعد فوزه على مريخ الفاشر بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

أحرز للهلال لاعبه الفريق المشارك ضمن الفئة السنية عصمت في أول لمسة له بعد دخوله بديلاً في نهاية الشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة هبط مريخ الفاشر رسمياً من الممتاز بحصوله على 23 نقطة عقب خسارته بهدف في الدقائق الأخيرة من الهلال، ليصل الهلال إلى 68 نقطة بفارق (6) نقاط عن صاحب المركز الثاني المريخ بـ (62) نقطة.

فيما عقد مجلس إدارة اتحاد الخرطوم المحلي أول اجتماع بعد انتخابه، واتخذ عدداً من القرارات منها إيقاف نزار محمد صابر عوض ( نزار خواجة) من مزاولة العمل الإداري في كرة القدم مدى الحياة، ومنعه من دخول الاستادات بالعاصمة، وكذلك تم إعفاء المدير التنفيذي عبدالعظيم بابكر، والمراقب المالي هويدا، ورفض المجلس بالإجماع استقالة مرتضي موسي (جحا) سكرتير منطقة الخرطوم الفرعية.

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