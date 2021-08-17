الاتحاد السوداني يضع ضوابط مشددة للانتقالات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن ضوابط مشددة لفترة تسجيلات وانتقالات اللاعبين، وحدد الاتحاد ضوابط تسجيلات بخطاب أصدره الأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبو جبل، وذلك بعد التنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ولجنة المسابقات، وذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد 2021-2022.

وتحددت فترة تسجيلات اللاعبين بشهر واحد، على أن تبدأ في اليوم الأول من أكتوبر المقبل، وتنتهي في عصر يوم 30 من نفس الشهر.

وتحدث الخطاب عن الأندية المسموح لها بالتسجيل وأنواع اللاعبين الذين يتم تسجيلهم كهواة أو متعاقدين والرسوم المالية مقابل سحب أورنيك التسجيل، إلى جانب المعايير المطلوب توفرها في الموظفين المشرفين على تعاقدات الأندية إلى جانب إلزام الأندية بالتسجيل الإلكتروني في جميع المراحل.

وحدد خطاب الاتحاد السوداني كشف الفريق بعدد 30 لاعباً، وتمسك باستمرار إشراك لاعبين تحت السن لفئة الشباب والفئة الأولمبية في مباريات الدوري الممتاز.

شكوى

فيما أودع المريخ رسمياً شكوى لدى لجنة المسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم تتعلق بإشراك اللاعب عمار محمد كنو (حتيته) في مباراته الأخيرة أمام حي الوادي نيالا، بتأكيد أن اللاعب نال من قبل (3) بطاقات صفراء قبيل مواجهة المريخ، ويترقب النادي الفصل في شكواه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وكان النادي قد أودع شكواه في موعدها القانوني الصحيح.

وأكدت إدارة نادي حي الوادي نيالا صحة مشاركة لاعبها وأشارت إلى أن ما يحدث من المريخ مثير للسخرية.

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