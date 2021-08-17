السيسي يكرّم أبطال «طوكيو»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بتكريم اللاعبين واللاعبات الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، إضافة إلى تكريم أطقم التدريب، وذلك في قصر الرئاسة بالاتحادية.

وحقق أبطال مصر 6 ميداليات متنوعة، منها ذهبية في الكاراتيه حققتها البطلة فريال أشرف، وميدالية فضية حققها أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وميداليتان برونزيتان في التايكوندو حققهما هداية ملاك وسيف عيسى، وبرونزية في الكاراتيه عن طريق جيانا فاروق، ومثلها في المصارعة الرومانية حققها محمد السيد «كيشو».

ونشر سيف عيسى، صورة عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، خلال تكريمه برفقة زملائه الحائزين على ميداليات، وعلق على الصورة قائلاً: «تكريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي 5 ميداليات أولمبية مصرية في صورة واحدة».

بينما أعربت البطلة المصرية جيانا فاروق، عن سعادتها الكبيرة، بعد تكريمها من الرئيس السيسى، وكتبت عبر حسابها الشخصي على «انستغرام»: «الحمد لله دائماً وأبداً، التكريم الرئاسي الثالث لي في مشواري الرياضي والأغلى على الإطلاق، شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامك بالرياضة والشباب في الفترة الأخيرة وتمكين الشباب من تولي مناصب قيادية في الدولة وإعداد جيل قادر على النهضة ببلدنا العظيمة مصر».

وأضافت: «شكراً رئيس الوزراء على حرصك الدائم على تكريم الرياضيين والشباب المتميز في بلدنا.. شكراً وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على كل ما قدمته لنا في الفترة الأخيرة لمساعدتنا على الحصول على هذه النتائج المبهرة وشكراً لكونك قريباً من الرياضيين ونتشرف باعتبارك أخاً أكبر لنا جميعاً».

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