فييرا "حامل الجنسيات الأربع" مدربا للجوية العراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

أسند نادي القوة الجوية العراقي، مهمة تدريب فريقه الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2021-2022، إلى جورفان فييرا البالغ من العمر 68 عاما.

4 جنسيات

ويحمل فييرا 4 جنسيات، الأصلية البرازيلية، والمكتسبات، البرتغالية والمغربية والعراقية، وهو يعد من بين المدربين النادرين الذين يحملون 4 جنسيات في آن واحد، اكتسبها بفضل شهرته، وسيرته التدريبية، خصوصا في البلدان التي عمل فيها مدربا.

ذكريات لا تنسى

ويحتفظ فييرا بذكريات لا تنسى مع العراقيين، وذلك عندما حول أرض ما بين النهرين إلى ميدان فرح عارم بقيادته أسود الرافدين إلى الفوز التاريخي بلقب كأس آسيا في العام 2007 لأول مرة في تاريخ كرة القدم العراقية.

مدرب لياقة

وبعد تسمية فييرا مدربا، سارعت إدارة القوة الجوية إلى إكمال الجهاز الفني المساعد، بتكليف جبار هاشم وصادق سعدون، مدربين مساعدين، والإبقاء على هاشم خميس مدربا لحراس المرمى، على أن يتم التعاقد مع مدرب لياقة بدنية من الجنسية البرازيلية خلال الأيام القادمة.

الجهاز الإداري

كما تم تسمية الجهاز الإداري بتكليف علي زغير مديرا، وهيثم كاظم وماجد الساعدي مشرفين.

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