سجن رئيس ناد عراقي شهير

المصدر: دبي-علي شدهان

أصدر القضاء العراقي حكما بالسجن الشديد لمدة سنتين بحق أنور حمه أمين، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي القوة الجوية العراقي الشهير، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

عقد استثمار

وصدر الحكم القضائي على خلفية تهم بحق أمين تتعلق بتوقيعه على عقد استثمار أرض نادي القوة الجوية البغدادي العريق.

ضرر متعمد

واعتبر القضاء العراقي، العقد الموقع من قبل أنور حمه أمين، ضررا متعمدا بأموال ومصالح نادي القوة الجوية، الأمر الذي توجب معه إصدار حكم بحبس أمين لمدة سنتين.

تعويض الجهات

وأعطى القضاء العراقي، الحق للجهات المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

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