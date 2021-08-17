وفاة المُعلق الرياضي الجزائري الحبيب بن علي

المصدر: البيان

تُوفي أمس الاثنين، الإعلامي الجزائري الحبيب بن علي المُعلّق الرياضي السابق بِالتلفزيون العمومي الجزائري وشبكة “بي إن سبورت”، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وذاعت شهرة الإعلامي الحبيب بن علي في سماء التلفزيون العمومي الجزائري، لمّا علّق على كبريات مباريات “الخضر”، على غرار مواجهتَي ريال مدريد الإسباني في مايو 1982، والبرازيل في مونديال المكسيك يونيو 1986.

كما سبق له أن نشّط الحصّتَين الشهيرتَين “أرقام وتعاليق” و”ملاعب العالم” (في أولى نسخهما العام 1991)، لينتقل للعمل الإعلامي في الخليج، بشبكة “بي إن سبورت”..

وامتاز الحبيب بن علي بِفصاحته اللّغوية ونطقه العربية بِسلاسة وعفوية، واتّسم أيضا بِنوع من “الانضباط” المُنافي للشعبوية والابتذال والتهريج، سواء في التعليق أو تقديم البرامج.

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